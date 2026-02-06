ソフトバンクは、ワイモバイルオンラインストアで複数のキャンペーンを2月6日に開始した。 iPhone 16（128GB）がMNP契約で負担金9648円 他社からのりかえ（MNP）で「シンプル3 M/L」に申し込みのうえ、「新トクするサポート（A）」特典を利用して本体を返却すると、「iPhone 16（128GB）」の負担金が、1～24回目が各402円で総額9648円となる。 2月5日までは、同条件の負担金は1～24回目