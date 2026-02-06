ソフトバンクは、ワイモバイルオンラインストアで複数のキャンペーンを2月6日に開始した。

iPhone 16（128GB）がMNP契約で負担金9648円

他社からのりかえ（MNP）で「シンプル3 M/L」に申し込みのうえ、「新トクするサポート（A）」特典を利用して本体を返却すると、「iPhone 16（128GB）」の負担金が、1～24回目が各402円で総額9648円となる。

2月5日までは、同条件の負担金は1～24回目が810円で、負担金の総額は1万9440円に設定されていた。

iPhone 16e（128GB）がMNP契約で負担金24円

他社からのりかえ（MNP）で「シンプル3 M/L」に申し込みのうえ、「新トクするサポート（A）」特典を利用して本体を返却すると、「iPhone 16e（128GB）」の負担金が1～24回目は1円、2年間の負担金総額が24円となる。

2月5日までは、同条件の負担金は1～24回は月額205円、総額4920円に設定されていた。

「かんたんスマホ4」を値下げ

「かんたんスマホ4」の本体価格を4万1472円から2万1996円に値下げした。さらに、MNP契約で「シンプル3 S/M/L」に申し込みすると本体が1円に、新規契約では9800円に割引される。

「3Gのりかえキャンペーン」対象機種に「iPhone 16e（128GB）」を追加

3月末で終了するNTTドコモの3Gサービス「FOMA」を契約中の人がワイモバイルオンラインストアでのりかえ（MNP契約）すると、「iPhone 16e（128GB）」の本体代金から11万9087円が割引され、一括1円になる。