【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszが、4月29日に新体制2作目となるニューアルバム『MOMENTUM』（読み：モーメンタム）をリリースすることが決定した。 ■グループの意思を込めた新体制2作目のアルバム 2月5日に、新体制発足1周年を迎え、31万人を動員した初のドームツアー追加公演日程を含む全6公演を完走したtimelesz。 彼らのニューアルバム『MOMENTUM』は、あら