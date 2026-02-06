timeleszニューアルバム『MOMENTUM』リリース決定！初のユニット企画曲も収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszが、4月29日に新体制2作目となるニューアルバム『MOMENTUM』（読み：モーメンタム）をリリースすることが決定した。

■グループの意思を込めた新体制2作目のアルバム

2月5日に、新体制発足1周年を迎え、31万人を動員した初のドームツアー追加公演日程を含む全6公演を完走したtimelesz。

彼らのニューアルバム『MOMENTUM』は、あらたな家族と走り切った1年で得た多くの経験と感情を胸に、“さらに勢いを増して進んでいこう” “過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう”というグループの意志をコンセプトにした一枚。ポップスを軸に様々なジャンルを盛り込んだ、キャッチーでtimeleszらしいJ-POP13曲が収録される。

さらに通常盤DISC2には、timeleszとしては初となるユニット企画曲の収録が決定。現在Netflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で分かれたメンバーでユニットを組み、それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んだ作品を制作。さらに“休息”をコンセプトにした8人曲「あくび」も含めた全4曲が収録される。

特典映像も盛りだくさん。初回限定盤Aにはダブルリード曲「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」のMVと両曲のレコーディング～MV撮影を追いかけたメイキング映像に加えて、ジャケット撮影のビハインド映像を収録。初回限定盤Bには通常盤に収録されるユニット企画3曲と「あくび」のMV合計4本に加え、スペシャルバラエティ映像が収録される。

トレーディングカード8枚セットと、作品に収まりきらない特典映像がプレゼントされる、3形態同時予約購入特典も発表。詳細は後日発表される。

さらに、このアルバムを引っ提げての全国アリーナツアーの開催も決定。アルバムコンセプトのとおり、勢いを増して進むtimeleszに注目だ。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』

2026.04.29 ON SALE

ALBUM『MOMENTUM』

■関連リンク

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/