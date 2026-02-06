突然ですが、「BS放送」の正式名称知っていますか？正解したらすごい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Broadcasting Satellite（ブロードキャスティングサテライト）放送」でした！BS放送とは「Broadcasting Satellite 放送」の略で、放送衛星を利用して番組を届けるテレビ放送の方式です。地上に設置された送信設備から衛星へ電波を送り、その電波を人工衛星が地球に向けて中継することで広い地域に同じ番組を放送