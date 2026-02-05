2月4日、トークバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）が放送。今回はゲストに、ハリウッド俳優のニコラス・ケイジの妻である日本の女優・芝田璃子が登場。スケールの大きなトークを繰り広げ、話題となっている。今回は、「年の差婚をした女の本音爆発SP」と題したテーマでオンエア。スタジオには、年の差で結婚したタレント陣が集結。それぞれの“年の差あるある”や、悩みなどを明かした。しかし芝田だけは、