「シングルマザーを支援します」とSNSに投稿し、中学生と小学生の娘のわいせつな映像を女性に送らせたとして、33歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、赤崎修一容疑者は去年、都内に住む女性とビデオ通話をしている際に、女性の娘で中学生の長女と小学生の二女の裸の映像を送らせた疑いがもたれています。赤崎容疑者は、「シングルマザーの方金銭支援します」とSNSに投稿し、「娘をビデオ通話にだすなら30分70万円支援する