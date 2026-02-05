ヴィッセル神戸に新加入した元日本代表MFの乾貴士（37歳）が、ABEMAの独占インタビューに応じ、沖縄キャンプでの手応えとチームの劇的な変化について語った。【映像】乾貴士が華麗なトラップ→フィニッシュ清水エスパルスを退団して今冬から神戸に加わった乾は、自身の役割について「僕みたいなタイプは（今の神戸に）ちょっと少ないかなとは思う。そこで違いを出せれば」と自己分析。フィジカルの強さを前面に押し出してきた