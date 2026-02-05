ルネサスエレクトロニクスが急反発し、昨年来高値を更新した。同社は５日、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の業績予想を公表した。非ＧＡＡＰベースで売上高は３６７５億～３８２５億円（前年同期比１９．０～２３．９％増）、営業利益率は３２．０％（同４．９ポイント上昇）を見込む。増収・営業利益率の改善見通しを好感した買いが入ったようだ。想定為