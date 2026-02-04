Snow Man・岩本照が、2月2日放送『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）で、肩にかかるほどの長髪姿を見せ、注目を集めている。「この日はオープニングアクトとしてSnow Manが登場。体調不良の佐久間大介さんと、ハリウッド製作ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2撮影中の目黒蓮さんが欠席し、7人でのパフォーマンスとなりました。まずは『カリスマックス』の節分バージョンを披露。メンバーは鬼の角や虎柄の衣装で登場し、ユーモア