Snow Man・岩本照が、2月2日放送『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）で、肩にかかるほどの長髪姿を見せ、注目を集めている。

「この日はオープニングアクトとしてSnow Manが登場。体調不良の佐久間大介さんと、ハリウッド製作ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2撮影中の目黒蓮さんが欠席し、7人でのパフォーマンスとなりました。

まずは『カリスマックス』の節分バージョンを披露。メンバーは鬼の角や虎柄の衣装で登場し、ユーモアと遊び心あふれる演出で番組を盛り上げました」（芸能記者）

さらに2曲目には、TBS系がミラノ五輪中継で使用する楽曲『STARS』をフルサイズでテレビ初披露した。

「7人は、2人がいないことを感じさせないほど熱いパフォーマンスを見せていましたが、中でも印象的だったのが岩本さんでした。

彼は肩にかかるくらいのロングヘア。ゆるくウェーブがかかった黒髪だったのですが、一部のファンにとってはやや意外な姿だったようです」（同前）

実際、Xでは

《短髪の方が良かった》

《岩本照の髪型どうした？》

と戸惑う声が出た。一方で

《艶かしすぎて直視できない》

と色気を絶賛する声も少なくない。こうした反応について、芸能プロ関係者はこう語る。

「岩本さんはロングヘアにしていた時期もありますが、一般的はイメージは短髪でしょう。昨年は当日のコンデイション不良のため無念の欠場となったものの、10回の出場歴を誇る『SASUKE』（TBS系）では、短髪と鍛え上げられた肉体が、精悍で硬派な印象を醸していました。

2024年に続き、昨年も制作された連ドラ初単独主演作『恋する警護24時』（テレビ朝日系）でも、短髪のワイルドさと清潔感が持ち味でした」

岩本の長髪に関しては特に最近、話題となっていた。

「1月のSnow Man大阪公演や中島健人さんのコンサートにゲスト参加した際も、黒髪・長髪の岩本さんは話題となっていました。

彼は3月からTravis Japan・松田元太さんとPrime Videoドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でW主演を務める予定で、今回のヘアスタイルも、その役作りの一環かもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

大胆なイメチェンもまた、岩本の新たな魅力を引き出していると言えそうだ。