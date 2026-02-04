台湾メディアの中時新聞網は3日、日本でのテスラ車の販売価格が安く、台湾での価格と比較すると「2台買ってもまだお釣りが返ってくる」ほどだと報じた。記事によると、北海道在住のインフルエンサー「北海道女婿」さんがこのほど、札幌のショッピングモールで買い物中にテスラの展示を見かけたとし、「本当に衝撃だった。同じModel Yなのに、日本での価格と台湾での価格の差があまりにも大きく、人生を疑いたくなるレベルだった」