Photo: 塚田優 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。毎日使うスマホ。しかし長時間の使用は、スマホ肘など体への負担も心配です。今回はそんな不安を解消してくれるウェルネスなスマホリング「SYANTO Catch2 Connect」をご紹介します。 Photo: 塚田優 「SYANTO Catch2