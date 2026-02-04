シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）のスタッフが3日までに公式アカウントを更新。ちゃんみなが日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ!」（日曜午後7時58分）に出演することを告知した。スタッフアカウントでは「世界の果てまでイッテQ近日公開!!」と告知し、動画を投稿。動画ではちゃんみなが雪山に登場し、寒中水泳に参戦することが告知された。また、女性芸人らがちゃんみなにふんした姿も収めている。この