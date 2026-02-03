潮出版は３日、音楽ユニット「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏこと西宮佑騎容疑者が、乾燥大麻を所持したとして厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部に麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されていたことを受け、３月５日に出版予定だったＭｉｃｒｏ著の「波に乗る３６６日の音葉」を発刊中止にすると発表した。同社はこの日、公式サイトを更新し「報道されております著者本人に関する事案を受け、誠に遺憾ながら本書の発刊