流通経済大の男子サッカー部員5人が違法薬物を使用したとして、寮が茨城県警の家宅捜索を受けた事件で、部員の一部が県警の任意聴取に、4年生の先輩部員から大麻を購入したと話していることが16日、捜査関係者への取材で分かった。