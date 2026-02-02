秋田では「マイナス要因が多すぎる」２月８日に投開票が行われる衆院選。通常国会冒頭での衆議院解散は60年ぶりで、さらに16日間という戦後最も短い期間での選挙となる。また２月に投開票が行われる衆院選は、1990年以来、36年ぶりだ。今回の選挙については、「衆院選費用の855億円を他の用途に使えたのでは」「自民党の議席を増やすためだけの選挙だ」など、世間ではさまざまな批判がなされている。その一つとして指摘されている