今年1月、愛知県豊田市の集合住宅の一室で女性が殺害され自宅が放火された事件で、女性が、帰宅後まもなく殺害された可能性があることがわかりました。また、容疑者の男と女性の間には別れ話をめぐるトラブルがあったとみられるということです。警察によりますと、豊田市の自称自営業・北島卓容疑者（45）は、1月17日午前2時20分ごろから午前4時20分ごろまでの間に、豊田市の集合住宅の一室で、住人の小川晃子さんの首を何らかの方