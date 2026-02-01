阪神・佐藤輝明内野手（２６）が１日、沖縄・宜野座で始まった春季キャンプで観衆３５００人の視線を独占した。昼過ぎの屋外フリー打撃。軽〜い力感でバットを振ったのにもかかわらず、４６スイングで３連発を含む８本のサク越えを放った。昨季終了後から体重を５キロ以上も増やし、現在１００キロ超でパワーアップ。「いよいよ始まるなって感じ。１日目にしてはいいかな」と笑顔で振り返った。昨季は４０本塁打、１０２打点の