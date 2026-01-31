春に向かう穏やかな時期は、気負わず選べる贈り物を探すのにぴったりです。土地の歴史や暮らしが感じられるお土産は、手にした瞬間に場所の記憶を呼び起こしてくれます。All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、石川県らしさを感じる「石川県のお土産」を紹介します！【12位までの全ランキング結果を見る】2位：のど