柔道女子４８キロ級で２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、千葉県・浦安市のＳＢＣ東京医療大で今後についての会見を行い、第一線を退くことを発表した。髪を後ろでしばり、柔道着姿で登場した角田はまずこれまでの柔道人生を振り返り「柔道をやってきて色んな経験をさせていただきました。なんども辞めたいと思ったり、諦めようと思ったこともあったが、パリまで戦えてよかっ