パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実選手（33）が2025年9月24日、自身のインスタグラムを更新し、テレビ番組で披露したメイド服姿を公開した。メイド服姿を披露角田選手はテレビ番組「有吉の壁」への出演を報告し、お笑いコンビ「かが屋」（加賀翔さん、賀屋壮也さん）との3ショットと、メイド服姿を投稿。「かが屋」の賀屋さんは、24日に自身のインスタグラムを更新し、角田選手と同級生で同じ大学出身である