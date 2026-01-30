「忙しい保護者の支援は保育士さん達の仕事じゃないんですか〜？」と言う母親【漫画を読む】「保護者の支援は保育士さんたちの仕事」と言う母親だが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の1〜5話までをお届けするとともに、作者に「保護者の支援