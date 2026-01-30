【保育園】「保護者の支援は保育士さんたちの仕事」と言う母親!?保護者の言動にブチ切れる先生【作者に聞いた】
まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の1〜5話までをお届けするとともに、作者に「保護者の支援は保育士さんたちの仕事」という母親の発言などについても話を聞いた。
音喜多あいかさんは2才のはると君を抱き抱えながら保育園へ向かう。保育園は7時から開園しているが、あいかさんは7時前に到着。先生たちがいると知っているので、門の前で大きな声で「おはようございまーす！」とあいさつをする。
すると、2歳児クラス担当の多屋先生が出て来てあいさつをする。先生は少し困った表情で「開園の7時前はこちらも準備があるので…」と伝えると、「私も仕事行く準備で忙しいんです！」「忙しい保護者の支援は保育士さんたちの仕事じゃないんですか〜？」と言うではないか!?
多屋先生がはると君の靴がないことに気が付くと、あいかさんは「あ〜今日も忘れました！すいませぇ〜ん」と笑いながら謝る。
あいかさんはエステサロン勤務なので、こんなに早く出勤はしないと予想する先生たち。この日もお迎えは19時のようだが、ほかの先生曰く19時を過ぎてから迎えに来るという。
その後、青井先生に今日のあいかさんの様子を伝えると、「保護者支援もお前らの仕事だろ？って言われたァ!?」とブチ切れる青井先生。はると君の父親はブラック企業らしく、以前会ったときは顔色が悪かったようだ。
父親ははると君に向き合っているように見えたが、母親はそうではないと思う先生たち。多屋先生ははると君のことを心配し始めるのであった。
――本作はどのように誕生したのでしょうか？
保育園で6年ほど働いていたのですが、そこで見聞きしたことを複数混ぜて、さらに漫画にするうえでフィクションを混ぜています。保育士も保護者もそれぞれ思ってることや事情がある、というのを知ってもらいたくて描き始めました。
―― 「忙しい保護者の支援は保育士さんたちの仕事じゃないんですか〜？」と言うあいかさんの発言について、まえだ永吉さんはどう思われますか？
そりゃそうなんだけど、「ルールはルールですから守ってくださいね」という感じです。ルールを破ることを一人でも許すと「ウチも」「ウチも」となって対応にキリがないので、徹底した方がいいと思います。
今後の先生たちに対するあいかさんの言動や態度が気になるところだ！まえだ永吉さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味があればぜひ一度読んでみて！
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
