青森市の自宅で女性の遺体を遺棄した疑いで64歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは青森市の無職・佐藤圭一容疑者（64）です。警察によりますと佐藤容疑者は、2025年12月から1月27日までの間、自宅の居間で女性の遺体を布団を掛けた状態で放置し遺棄した疑いがもたれています。佐藤容疑者の自宅が除雪されていないことを不審に思った近所の住民が警察に通報し、自宅を訪れた警察官が遺体を発見しました。佐藤容疑者は調べに対し