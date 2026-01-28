高松北警察署 面識がない男性に暴行を加えてけがを負わせたとして、高松市新北町の飲食業の男（28）と、弟で高松市藤塚町の飲食店経営の男（26）が28日までに傷害の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、２人は2025年12月22日午前2時30分ごろ、高松市の商店街で、面識がない男性（26）を足蹴りしたり、手で殴ったりするなど暴行を加え、目や左肩などに全治約2週間のけがを負わせた疑いが持たれています。警察が防犯