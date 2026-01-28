俳優の谷原章介が２８日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した疑いで逮捕された広島東洋カープの羽月隆太郎選手に「なんでやってしまったんだって強い憤りを感じます」と語った。番組では羽月選手が「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した疑いで逮捕されたことを報道。羽月容疑者の尿からは成分が検出されているが、