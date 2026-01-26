Image: Photo Agency / Shutterstock.com さすがにサービス停止まではないだろうと思うけど〜。生成AIの業界リーダーとして、不動の地位を築いてきた感さえあるOpenAIのChatGPT。ところが、このところGoogle（グーグル）のGeminiに追い上げられて危機感を覚え、なんとかリードを保とうと必死の様相を呈しているといった指摘があったりしました。OpenAI、もしかすると想像以上に厳しい局面を