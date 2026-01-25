東京に拠点を置くAI企業のSakana AIがGoogleと戦略的パートナーシップを締結したことを2026年1月23日に発表しました。Sakana AI、Googleとの戦略的パートナーシップ締結を発表https://sakana.ai/google/Sakana AI、Googleとの戦略的パートナーシップ締結この度Sakana AIはGoogleとの間で戦略的パートナーシップを締結しました。さらにGoogleから追加の資金調達も実施いたします。当社の技術力と、研究成果を日本での社会実装に繋げ