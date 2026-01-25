1月25日未明、香美市土佐山田町の自宅で80代の祖父を包丁で刺して殺害しようとしたとして南国警察署は24歳の孫の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは香美市土佐山田町の高校生 中村奨容疑者（24）です。警察によりますと、中村容疑者は25日午前4時45分頃、自宅で同居している80代の祖父の首などを刃渡り17センチの包丁で刺して殺害しようとした殺人未遂の疑いが持たれています。中村容疑者は母親と