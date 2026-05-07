横浜市が主導しての再開発神奈川県横浜市は人口が約377万人で、東京23区を除いた日本の市区町村ではもっとも多い。それにしては、1959年に竣工した旧市庁舎は問題が多かったという。移転時点で築60年を迎えて老朽化していたうえに、拡大した業務に対してかなり手狭で、市役所の機能が周囲の複数のビルなどに分散していた。このため、市役所内の連携の悪さや事務効率の低下が指摘されていた。だから新市庁舎への移転は、必要なこ