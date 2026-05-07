ワンコが朝の挨拶をしたくて部屋を訪れた時に、おばあちゃんがまだ起きていなかったら…？ワンコの健気な行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で8万3000回再生を突破。「可愛すぎる」「偉い！」「待つ姿がいじらしくて切なくて…」といった声が寄せられています。 【動画：朝、まだ眠っているおばあちゃんに『おはよう』を言いたい犬→部屋の前で待ち続けて…『再会の瞬間』】 おばあちゃんに朝の挨拶をしたくて… YouTub