ユタ・ジャズ vs マイアミ・ヒート日付：2026年1月25日（日）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 116 - 147 マイアミ・ヒート NBAのユタ・ジャズ対マイアミ・ヒートがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし34-35で終了する。第2クォーターはマイアミ・ヒ&#1254