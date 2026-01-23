高市総理が衆議院の解散を発表し、2月8日に衆議院選挙が行われます。高市政権は公明党の与党離脱でスタートしたものの、これまで株高が進みました。選挙期間中も株高は続くのでしょうか? 過去の衆院選における日経平均の推移を振り返ります。2月8月の衆院選実施が決定高市政権は昨年10月の政権発足時に公明党が与党を離脱し、苦しい船出となりました。しかし高い支持率を維持して2026年を迎えました。その中で、年明けとともに衆議