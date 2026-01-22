スラウェシ島の洞窟に残る初期人類によるものとみられる壁画/Maxime Aubert/Griffith University via CNN Newsource（CNN）インドネシアの洞窟の壁面に赤い顔料で手の輪郭が描かれたのは、少なくとも6万7800年前のことだった。新たな研究によれば、これは世界最古の岩壁画である可能性がある。スラウェシ島の洞窟に残る、当該の手の輪郭をはじめとする見事な壁画は、初期の人類によって描かれた公算が大きい。これらの人類は「サフ