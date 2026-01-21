【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米大統領は２０日、大手機関投資家による戸建て住宅の購入を制限する大統領令に署名した。大手資本の不動産投資が住宅価格の押し上げにつながっているとみて、規制を強化する。今秋の中間選挙をにらみ、物価高に苦しむ低・中所得者層にアピールする狙いがありそうだ。大統領令は「ウォール街の大規模投資家が、住宅を購入したい家族を締め出している」と言及。関係閣僚らに対し、大手投資家に