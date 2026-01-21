1月20日、東野幸治が司会を務めるバラエティ番組『行列のできる法律相談所』（日本テレビ系、以下『行列』）2時間スペシャルが放送された。豪華な顔ぶれが並んだが、番組の “名物出演者” の不在が注目を集めている。

2002年にスタートした同番組は、2025年3月でレギュラー放送を終了。その後は、特別番組として放送されており、2026年早々に復活を遂げた。

「近年は『行列のできる相談所』という番組名でしたが、今回は5年ぶりにタイトルに “法律” が入りました。ゲストには、長嶋一茂さんやお笑いコンビ『たくろう』、浜辺美波さん、さらに、2025年11月に結婚した、歌舞伎俳優の中村橋之助さんと元『乃木坂46』の能條愛未さんが夫婦そろって出演。“芸能人事件簿” と題し、出演者が巻き込まれたさまざまなトラブルが紹介されました」（スポーツ紙記者）

おなじみの弁護士軍団には、橋下徹氏、本村健太郎氏、森詩絵里氏の3弁護士が並んだ。ただ、一番左の席に座る弁護士には “異変” が……。

「この席は、番組レギュラー弁護士の北村晴男さんが座っていますが、今回はテレビ画面から切られ、AIロボットのような人形が座る映像になっており、北村さんは “欠席” 扱いでした。

これまで、番組では、北村さんと橋下さんの意見が食い違った際、“口論” になるやりとりがお決まりで、北村さんは番組の名物出演者として認知されていました」（芸能記者）

AIロボットにより、北村弁護士の不自然な扱いが際立つ形になり、放送後のXでは《北村弁護士もうちょっとどうにかならなかったのか》《やっぱり出れなかったか…》《北村弁護士が、ロボになってるw》など、さまざまな反応が寄せられていた。北村弁護士が “欠席” になったのには、事情がある。

「東野さんは16日のラジオ番組『東野幸治のホンモノラジオ』（ABCラジオ）で、衆議院解散が噂されるなか収録がおこなわれ、北村さんも参加していたことを明かしました。

ただ、北村さんは日本保守党の参院議員を務めており、19日に高市早苗首相が衆院解散、総選挙の実施を表明したため、今回ロボットに変更されたのも、この影響ではないかと考える人がいたようです。

実際、番組内でロボットが解説する際、テロップで『選挙への影響を考慮し、レギュラー弁護士の代わりにロボットがお伝えしています』と伝えられていましたからね」（前出・芸能記者）

23年間にわたって放送された『行列』。ただ、番組ではたびたびレギュラー出演者の “不祥事” に巻き込まれる事態が続いた。

「宮迫博之さんが2019年に闇営業問題で、2020年にはアンジャッシュ・渡部建さんが不倫騒動によって降板になりました。さらに、2024年には、フワちゃんがやす子さんに対するSNSでの暴言騒動によって、芸能活動を休止し、最終回まで番組に出られない状況が続いたのです。

レギュラー陣の問題が起きるたび、番組では出演シーンをカットするなどの対応に追われました。今回の北村さんのケースは不祥事ではなく、不測の事態によるものといえますが、SNSでは《編集した人大変そうすぎて泣けてくる》など、スタッフに同情する声もあがっています」（同）

特番になっても、スタッフの苦労は絶えないようだ。