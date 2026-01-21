味の素グループは13日、リーガロイヤルホテル大阪で「26年春季施策提案会」を開いた。近畿、中四国の得意先、行政関係者など約550人が来場。今回は新製品55品（うち味の素社17品）、リニューアル52品（同27品）を紹介した。「生活者の“いま”に寄り添うことで買いやすさを創出し、流通の売り上げに貢献する」をコンセプトに掲げ昨今の気候変動やコスパ志向に沿った商品や売り方を提案。凍らせるつゆとして注目を集めたのが