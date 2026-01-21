【UEFAチャンピオンズリーグ】コペンハーゲン 1−1 ナポリ（日本時間1月21日／パルケン・スタジアム）【映像】鈴木淳之介、“強烈タックル”を仕掛ける瞬間コペンハーゲンに所属する日本代表DFの鈴木淳之介が、スタジアムのファンを熱狂させる好守備を見せた。相手のカウンターを阻むスライディングにファンたちも歓喜している。コペンハーゲンは日本時間1月21日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第7節でナポリと対戦。