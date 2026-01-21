ドジャースの大谷翔平投手（３１）の熱狂的なファンで知られるベン・バーランダー氏は１９日（日本時間２０日）に司会を務めるポッドキャスト番組「フィリピン・バッツ」でカイル・タッカー外野手（２９）と４年総額２億４０００万ドル（約３７９億４０００万円）の大型契約を結び今オフも話題の中心にいるドジャースについて語った。バーランダー氏はまず、２０２３年１２月に大谷と結んだ１０年７億ドル（約１０１５億円＝当