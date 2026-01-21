時間を効率よく使ってお金をたくさん稼ぐにはどうすればいいのか。デルタクリエイト代表の佐藤舞（サトマイ）さんは「1日2時間の自由時間をどう使うかが重要だ。私は時給800円でアルバイトをしていた学生時代、たった2時間で100万円を浮かせることができた」という――。※本稿は、佐藤舞『あっという間にお金はなくなるから』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／BBuilder※写真はイメージです - 写真＝iS