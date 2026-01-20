しずる・池田がロケ中にバリカンで自ら刈り込みを入れて坊主に。衝撃的な姿に変貌し、「EXILEみたい」とザコシやくっきー！らが目を丸くした。【映像】「EXILEみたい」人気芸人の衝撃の姿19日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#3が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無