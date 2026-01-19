タレントの有吉弘行が1月18日放送のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN系）で、小さい子連れの海外旅行に持論を語り、波紋を呼んでいる。有吉は、年明けからラジオの生放送を2週連続で“お正月休み”として欠席。休みの間は、ディズニーランドや豊洲のららぽーとなどをめぐり、「東京中をフラフラしてるだけでしたね」と振り返った。「アシスタントを務めるデンジャラスの安田和博さんから『子供がいるとそう