タレントの有吉弘行が1月18日放送のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN系）で、小さい子連れの海外旅行に持論を語り、波紋を呼んでいる。

有吉は、年明けからラジオの生放送を2週連続で“お正月休み”として欠席。休みの間は、ディズニーランドや豊洲のららぽーとなどをめぐり、「東京中をフラフラしてるだけでしたね」と振り返った。

「アシスタントを務めるデンジャラスの安田和博さんから『子供がいるとそういうところになるんじゃないですかね』と振られた有吉さんは、『子連れの人とかでも思い切ってハワイとか行ってるよね』『ハワイまでさ7時間とか8時間じゃない』『香港とかだってさ5時間ぐらいかかると思うよ』『その時間（子どもを）どうするの？』などと話しました。有吉さんは小さい子どもにとって、長時間の飛行機移動は幼い子供にとって負担が大きく、現実的ではないと考えているようです」（スポーツ紙記者）

有吉の疑問に対しXでは、《周りの迷惑も考えて10才以上にしてくれ》と共感の声もあるが、否定的な声も多い。

《え？騒ぐ子供ばかりでは無いよ？ 空港に早く付き、ご飯食べて、キッズエリアで遊ばせる、とか夜便とか。工夫次第？言い聞かせれば子供も聞くわよ》

《うちも行ったけど運賃かからない時は短時間の場所。しかもずーっと膝の上で寝てました》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が語る。

「有吉さんは2021年4月に元日本テレビアナウンサーの夏目三久さんと結婚。2024年3月には第一子誕生をラジオ番組内で報告しています。お子さんの性別は公表していませんが、子育てに関するエピソードを番組内で語る機会も増えています。しかし、自分の感覚を基準にして物事を判断するように聞こえることが多く、その発言はしばしば批判を受けています。今回も、子連れの海外旅行は自分には無理といった話を“一般論”として話したため、すべてに当てはまるものではないと反発を受けています」

有吉といえば、2024年7月3日の放送では“お母さんの抱っこ”をめぐっての発言が炎上してしまった。

「猛暑の中での外出の話題になり、安田さんが『お母さんもたいへんだしね、抱っこしながらだと』と話すと、有吉さんが『お母さんって限定しないでほしいけどね。俺も抱っこしてますから』と噛みついたのです。これには、子どもの抱っこは普通であり余計な“イクメンアピール”といったツッコミが生じました。

いずれにせよ、こうしたエピソードからは有吉さんが普段からかなり子供のことを気にかけていることがわかります。ただ、やはり子育ての方法や価値観は各家庭でバラバラなもの。そのため議論になりやすいテーマといえます」（同前）

物議を醸しても、有吉流の子育てをこれからも語ってほしいものだ。