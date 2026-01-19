『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の完成披露試写会が、2月22日18時より新宿バルト9にて実施されることが決まった。【写真】『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』、新規描き下ろし特典付きの第2弾ムビチケカードが登場原作の『暗殺教室』は「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2012年から2016年まで連載され、現在累計発行部数は2700万部を突破した松井優征の漫画。椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の生徒たちが、超