関根勤が１６日にＡＢＣで放送された「探偵！ナイトスクープ」に特命局長として出演し、感動の展開に涙をぬぐった。関根は同番組の印象について「大好きな番組でね。親子の愛とかあるじゃない。笑わしてくれて泣かしてくれて。たまんない」と語った。視聴者からの依頼は「父が６０年ほど前に撮影した８ミリフィルム」についてだった。「父は３年に亡くなった３歳で亡くなった４つ下の弟が映っている弟の死後、フィルムを