朝日放送テレビの増田紗織アナウンサーが１６日、Ｘを更新し、３月末で退社すると発表した。増田アナは「いつもあたたかいコメントをありがとうございます。この度３月末をもって７年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました。様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本当に感謝しています」とつづった。「一から育ててくださった番組スタッフの皆様、取材に応じてくださった方々、番組をご覧い