お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基（51）が、17日に更新された「ざっくりYouTube」の動画に出演し、昨年末に体の異変が重なったことを明かした。【動画】フットボールアワー後藤輝基、年末の病気を明かす後藤は「今年こそは首から上に何事もありませんように！」「年末大変でねー」と第一声。11月くらいに「かいーな、痛いな、まあこんなこともあるやろ」と違和感があったが、「ビィーン！」「いった！」と痛みを感