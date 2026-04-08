日本のモノづくりを支えてきた職人の暗黙知が、熟練者の引退とクラウドAIへのデータ流出によって急速に失われつつある。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「工場のデータをどこに置くかは、もはや技術の問題ではない。日本の産業知を誰が持つかという主権の問題だ。今議論しなければ、日本の現場は不可逆的に学習能力を失うだろう」という――。写真＝iStock.com／Sbrun21※写真はイメージです - 写真＝iStock.com