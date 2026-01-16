¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï³ÕÎ½¡¢ÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«ºÅ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î³«ºÅ¼«½Í¤òµá¤á¤ë¸½¹Ô¤ÎÂç¿Ãµ¬ÈÏ¤ò20Æü¤Ë¤â²þ¤á¡¢À¯¼£»ñ¶â¤ÎÄ´Ã£¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ïµ¬ÌÏ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¼«½Í¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤Ë¸·³Ê²½¤¹¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬16Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2·î8ÆüÅê³«É¼¤¬Í­ÎÏ¤Ê½°±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢À¯¸¢¤È¤·¤ÆÀ¯¼£²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£2001Ç¯¤Ë³ÕµÄ·èÄê